Basket, Happy Casa Brindisi: il Porticciolo nuovo sponsor commerciale

via Happy Casa Brindisi fb

In A/1 di basket maschile il Porticciolo è il nuovo sponsor commerciale dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. Il Porticciolo è un locale che ha sede in via Dardanelli 2 presso la Marina di Brindisi.

Può ospitare meeting aziendali e piccole cerimonie. Tutti i giorni al Porticciolo si possono mangiare pesce fresco frutti di mare crostacei e si può bere il vino delle più importanti cantine vinicole nazionali e internazionali. E’ inoltre un caffè bar per colazioni di lavoro per sorseggiare un drink e mangiare gli aperitivi. Garantirà un sostegno economico importante per questa stagione alla squadra brindisina. E’ gestito dai fratelli Fabrizio e Marco Tregua.