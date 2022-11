Car e scooter sharing a Bari: al via domani il primo servizio offerto da Pikyrent

BARI - A partire da domani, mercoledì 9 novembre, sarà attivo a Bari il primo operatore che gestirà il servizio di mobilità condivisa che, a regime, metterà a disposizione degli utenti una flotta mista di 50 microcar e 100 scooter completamente elettrici.Il servizio, in modalità free floating, è destinato a studenti, lavoratori pendolari, turisti e, in generale, a quanti amano spostarsi in modo facile e green lasciando a casa l’auto privata.La proposta di Pikyrent si basa su un sistema di sharing mobility semplice e perfettamente adattabile al contesto urbano grazie all’utilizzo di veicoli nuovi, tecnologicamente avanzati, completamente elettrici e in grado di ridurre drasticamente la carbon footprint grazie all’assenza di emissioni di CO2.Per poter utilizzare il servizio di sharing offerto da Pikyrent, è sufficiente scaricare l’app dedicata dagli store, registrarsi con una patente di guida AM o superiore e aver compiuto almeno 18 anni. Una volta inserito il metodo di pagamento e aver ricevuto la conferma dei dati di registrazione, sarà possibile usufruire di un veicolo Piky e vivere la città in maniera semplice ed ecosostenibile.La flotta di Pikyrent - facilmente individuabile grazie a una personalizzazione molto particolare - è composta da veicoli con dimensioni ridotte e un’autonomia tale da ottimizzare ogni singolo spostamento.“In questi anni abbiamo portato avanti una politica di sperimentazione sul fronte della mobilità pubblica e sostenibile, con un’attenzione particolare verso i nuovi veicoli elettrici - spiega l’assessore alla Mobilità Giuseppe Galasso -. Nonostante qualche difficoltà iniziale e i dovuti correttivi, oggi il servizio di sharing è ormai apprezzato dai cittadini ed è entrato a far parte delle abitudini di spostamento di tanti baresi o pendolari che scelgono di lasciare l’auto a casa. In pochi anni abbiamo scalato le vette delle classifiche sui dati di utilizzo dei mezzi di micromobilità e quindi crediamo che oggi la città sia matura per questo nuovo servizio, più confortevole e adatto a molte tipologie di utenza. Di qui la manifestazione di interesse per il car sharing e lo scooter sharing che ha incontrato il favore di diversi operatori nazionali e internazionali. Ci auguriamo di incrociare, anche in questo caso, il gradimento dei cittadini e di offrire una valida alternativa all’uso dell’auto privata per gli spostamenti in città”.“Siamo lieti di essere al fianco del Comune di Bari nell’intraprendere un progetto di smart mobility e abbracciare nuovi paradigmi di viabilità sostenibile che si stanno diffondendo in diverse città italiane - commenta Antonella Comes, Ceo di Pikyrent -. Integrare con la nostra proposta le soluzioni di mobilità urbana della città di Bari significa mettere a disposizione dei cittadini una scelta più ampia, semplificando l’utilizzo di mezzi elettrici in condivisione, nel pieno rispetto dell’ambiente e degli spazi urbani”.Il 19 e 20 novembre Pikyrent sarà presente, al fianco del Comune di Bari, all’evento “Basta vittime della Strada” promosso e organizzato dall’ASD Guida Sicura Moderna, con lo scopo di sensibilizzare gli utenti al rispetto delle regole di comportamento alla guida dei veicoli.