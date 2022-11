Cavallino, rogo in concessionaria: 15 veicoli in fiamme

CAVALLINO (LE) - Un incendio è divampato nella notte a Cavallino, nel leccese, distruggendo 15 mezzi del parco macchine della concessionaria Universal Auto di via Miglietta. Indagano sul rogo i Vigili del Fuoco. Le fiamme sono divampate intorno alle due.Al momento le cause sono in fase di accertamento, ma - secondo i media locali - il sospetto è che si tratti di incendio doloso poichè le macchine incendiate erano parcheggiate l’una a distanza dell’altra, in punti diversi della rivendita di auto molto nota in zona.