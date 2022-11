Emiliano alla messa per la Virgo fidelis: “Giornata dedicata a chi ci offre un servizio umano, puntuale e professionale per la nostra sicurezza”

BARI - “Oggi è la giornata in cui ringraziamo la Vergine Maria e l’Arma dei Carabinieri che protegge questo paese e ci offre quel servizio umano, puntuale e professionale che garantisce lo Stato di diritto, la legalità e la sicurezza. Una cerimonia sempre emozionante e alla quale cerco sempre di non mancare “. A dirlo è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, presenziando questa mattina alla Santa Messa per la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri.La Messa è stata celebrata nella basilica di San Nicola, a Bari, dall’arcivescovo della diocesi di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, alla presenza del comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, generale di brigata Stefano Spagnol, del comandante del Comando Provinciale di Bari, il colonnello Francesco De Marchis e delle autorità cittadine.