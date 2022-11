FOGGIA - Nasce il brand “LACUS, La terra dei laghi”, lanciato dal Comune di Lesina, in partenariato con l’Ente Parco Nazionale del Gargano e in collaborazione con il Comune di Cagnano Varano. È un progetto realizzato nell’ambito del Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità per l’anno 2022-2023 della Regione Puglia, che prevede il sostegno ad iniziative per la valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti agroalimentari.Le eccellenze locali e l’enogastronomia, elementi attrattori del turismo e chiave di lettura culturale, insieme alla valorizzazione delle bellezze del territorio, saranno tra i protagonisti dell’evento “LACUS, La terra dei laghi”, che si svolgerà da giovedì 8 a sabato 10 dicembre 2022 a Lesina e Cagnano Varano.L’articolato programma sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Foggia lunedì 21 novembre, alle 10.30, nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana (Piazza XX Settembre).Interverranno il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta; il Sindaco di Lesina, Primiano Di Mauro; il Sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo; il Presidente del Parco Nazionale del Gargano, Pasquale Pazienza; il Vice Presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, e la project manager, Ester Fracasso (PugliaIdea).