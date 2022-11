Il Lecce Primavera perde 3-2 in casa col Torino





FRANCESCO LOIACONO - Nell’ undicesima giornata di andata del campionato Primavera il Lecce perde 3-2 a San Pietro in Lama col Torino. Nel primo tempo al 27’ i salentini passano in vantaggio con l’albanese Medon Berisha con una conclusione di destro. Nel secondo tempo al 2’ i granata pareggiano con il lituano Gvidas Gineitis con un tocco al volo di sinistro. Al 36’ il Torino Primavera passa in vantaggio con l’estone Oliver Jurgens con un pallonetto.

Al 39’ il Lecce Primavera pareggia con il danese Patrick Dorgu con un diagonale. Al 93’ i piemontesi realizzano la rete della vittoria con Gvidas Gineitis di destro. I salentini sono undicesimi con 11 punti insieme all’ Empoli. Nella dodicesima giornata di andata il Lecce Primavera giocherà Domenica 13 Novembre alle 10,30 a San Pietro in Lama col Milan. I rossoneri vincono 4-0 in casa con l’Atalanta e sono decimi a 15 punti.