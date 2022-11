Inter e la sconfitta a Monaco: ''Buona prova contro un avversario fortissimo''

MILANO - Finisce con una sconfitta la fase a gironi dell'Inter nella Champions League 2022/23. Il Bayern all'Allianz Arena ha vinto per due reti a zero. Per la squadra di Simone Inzaghi è una sconfitta indolore, vista la qualificazione già ottenuta per gli ottavi di finale. A fine gara il mister ha commentato così la gara di Monaco di Baviera.

"Abbiamo passato un girone importante, tagliando un traguardo che ci dà grandissima soddisfazione. Stasera abbiamo fatto una buona prova contro un avversario fortissimo. Abbiamo avuto un paio di occasioni per andare in vantaggio, c'era un rigore che non è stato dato e poi alla prima disattenzione siamo stati puniti, in ogni caso la squadra ha fatto bene. Siamo riusciti a ruotare un po' di giocatori e ci portiamo sicuramente a casa questo. Domenica abbiamo una partita importantissima, ci mancano tre gare prima della sosta, tutte e tre difficilissime. Lukaku? Chiaramente dispiace perché è un giocatore importantissimo per noi, aveva dato segnali positivi in allenamento, ma poi è capitato questo inconveniente contro la Sampdoria. Sarà comunque un valore aggiunto per noi quando rientrerà".

Grazie a Inter.it