Lecce, auto contro furgone rubato: gravi due militari della Marina

LECCE - Versano in gravi condizioni i due militari della Brigata Marina San Marco di Brindisi feriti nell’incidente di mattina nel Leccese. I due erano a bordo di una Citroen C3 che ha urtato violentemente un furgone sulla Sp17 in agro di Sannicola. Il furgone è risultato rubato e si trovava sul ciglio della strada con tre persone a bordo, rimaste illese.I due militari, di 37 e 41 anni, rispettivamente di Casarano e di Gallipoli, sono rimasti incastrati nelle lamiere dopo che l'auto si è ribaltata su un fianco. Entrambi sono ricoverati in terapia intensiva presso gli ospedali di Lecce e Gallipoli. Al via le indagini dei Carabinieri.