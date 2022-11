Mazzarano: "Giusto che Taranto sia rappresentata nel cda di Aqp"

BARI - "È giusto che Taranto sia rappresentata nel Cda della società Acquedotto Pugliese". Lo sostiene il consigliere regionale del PD, Michele Mazzarano, che commenta positivamente la scelta di un rappresentante tarantino nella più importante società pugliese."Quello ionico - aggiunge Mazzarano - è il territorio meno presente nelle Agenzie e nelle Società controllate dalla Regione Puglia. Per questo dispiace che il collega Amati, preso dalla smania di dover criticare tutte le scelte del Presidente Emiliano, non abbia tenuto conto di questo aspetto."Aqp è una società pubblica controllata dalla Regione che, in questi anni, grazie ad un management di indiscusso valore, ha realizzato innumerevoli piani di investimenti infrastrutturali mirati alla qualità e all’efficienza dei servizi erogati. Pertanto la Società - ha concluso Mazzarano - non ha bisogno di avvocati d’ufficio".