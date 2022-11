Aqp. Amati: "Il CdA serve per dare acqua e fogna e non per regolare conti politici. Quando la smetteremo?"



- "L'Acquedotto pugliese e il suo CdA servono per dare acqua e fogna ai pugliesi e non per regolare conti politici. Risulta pertanto del tutto impropria l'eventuale nomina nel CdA di Aqp di un Consigliere comunale di Taranto per risarcirlo della mancata nomina a presidente del Consiglio comunale" ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale Fabiano Amati.





"In questo senso la mia opinione può ben valere quanto una diffida a non procedere, smettendola di utilizzare questo sistema di cooptazioni in enti e società solo per esigenze politiciste" ha dichiarato ancora Fabiano Amati.