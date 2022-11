Midterm Usa: i dem mantengono il controllo del Senato, esulta Biden

I Democratici mantengono il controllo del Senato Usa per altri 2 anni - secondo le proiezioni di CNN e NBC - grazie alla decisiva vittoria di Catherine Cortez Masto in Nevada, con la quale regalano un importante successo a Joe Biden. "Questa è una vittoria e una rivincita per il partito. Gli elettori hanno respinto i repubblicani", afferma il senatore liberale Chuck Schumer, che manterrà la guida dei Democratici al Senato.Il risultato del Nevada - dove il partito del presidente ha vinto anche la corsa a segretario di stato con Cisco Aguilar - è l'ennesima doccia fredda per i repubblicani in queste elezioni di medio termine, che avevano affrontato con ottimismo. Non è stato così, però: i Democratici hanno mantenuto il controllo del Senato e alla Camera sono in corsa per perdere molti meno seggi del previsto.Cortez Masto ha sconfitto Adam Laxalt, candidato sostenuto da Donald Trump, e ha consegnato ai liberali il 50° seggio al Senato, a cui si aggiunge il voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris. I conservatori, invece, contano su 49 seggi. Ne resta solo uno da assegnare, ma lo deciderà il 6 dicembre il ballottaggio in Georgia tra il democratico Raphael Warnock e il repubblicano Herschel Walker.