FCE: lunedì 14 novembre antemprima assoluta di 'Qui non c'è niente di speciale'

LECCE - Sergio Rubini è Il Protagonista del Cinema Italiano della XXIII edizione del Festival del Cinema Europeo: il tributo all’attore, regista e sceneggiatore comprende una retrospettiva dei film più rappresentativi della sua straordinaria carriera a cominciare dalla proiezione de I fratelli De Filippo (2021) alle ore 21.00 in Sala 1 ad ingresso gratuito.Il film racconta la giovinezza dei tre fratelli Peppino, Eduardo e Titina, introdotti fin da bambini nel mondo dello spettacolo dallo “zio” Eduardo Scarpetta. Il riscatto dalla dolorosa storia familiare passa per la formazione del famoso trio De Filippo.Nel corso del festival sarà consegnato a Rubini l’Ulivo d’Oro alla Carriera.La sezione I Protagonisti del Cinema Europeo, invece, quest’anno è dedicata Claire Denis, tra le cineaste francesi più amate dal pubblico e dalla critica. Il primo film proiettato è Beau Travail (2000), ore 18.00, Sala 2.Un ex ufficiale della Legione Straniera, Galoup, ricorda i gloriosi giorni vissuti al comando di un drappello di soldati nel Golfo di Gibuti. La sua esistenza felice, scandita dai ritmi della vita militare, viene sconvolta dall’arrivo di una promettente recluta, Sentain, che provoca nell’ufficiale un sentimento di gelosia. Per questo comincia a fare di tutto per metterlo in cattiva luce nei confronti del comandante che lui ammira ma dal quale non riceve conforto.Il Festival, quest’anno, esprime solidarietà all’Ucraina attraverso un omaggio al suo cinema: alle ore 20.30, in Sala 2, propone la visione di Luxembourg, Luxembourg di Antonio Lukich.Quando due gemelli apprendono che il padre, che non vedono da tempo, è malato e si trova in Lussemburgo, decidono di partire per vederlo un’ultima volta.Fa parte di Cinema & Realtà l’anteprima di Qui non c’è niente di speciale (2022) di Davide Crudetti, ore 18.00, Sala 5.Il regista racconta le storie di Peppino, Anna, Alessandro, Marco e Ginevra, tra i venti e i trent’anni, che hanno scelto di vivere al sud Italia. Storie di giovani e di rovine, di radici e di voglia di capire il mondo, di tradizione ed identità.Tutti i film della sezione Cinema e Realtà, che intende dare visibilità a temi sociali e culturali di rilievo, saranno candidati alla Menzione speciale “Cinecittà News” per il miglior film della sezione stessa, scelto dalla giuria composta dalla redazione di CinecittàNews.A seguire incontro con il regista.Ancora domani, ore 21.00, si inaugura il Concorso Ulivo d’Oro – Premio Cristina Soldano con la proiezione del primo film in anteprima nazionale selezionato da Alberto e Luigi La Monica: Neon Spring di Matīss Kaža (Lettonia) racconta due mesi della vita di Laine, una studentessa universitaria di un tiepido sobborgo della classe media in Lettonia. Mentre il padre di Laine prende le distanze dal suo matrimonio che si sgretola e dalla sua famiglia, Laine non è ingrado di far fronte a questa separazione e scopre così il mondo delle audaci feste di Riga, dove si innamora dell’esperta raver Gunda. Passando di rave in rave, le ragazze viaggiano in un mondo sotterraneo alimentato dalla droga in cui regnano anarchia, libertà ed esplorazione.Al termine incontro con il regista, Sala 3.Il Festival del Cinema Europeo è anche cortometraggi con Festival in Corto, che raggruppa diverse sezioni. Nella giornata di lunedì 14 saranno proiettati, a partire dalle ore 18.30, in Sala 4, Il pesce toro di Alberto Palmiero per la rassegna dedicata alla Scuola Nazionale di Cinema, dalla sede di Roma; Jeong di Mattia Del Zotto, dalla sede della Lombardia; Il turno di Chiara Marotta e Loris Giuseppe Nese, tra i dieci cortometraggi finalisti del Premio Emidio Greco; Story of your life di Salvatore De Chirico, La confessione di Giuseppe Giuseppe D’Angella e Simone D’Alessandro e Black Holes di Antonio Scarabaggio per il concorso di cortometraggi Puglia Show.Sempre domani, spostandoci in Sala 5, dalle ore 20.30, al via le proiezioni dei corti di EFA SHORTS, in collaborazione con l’European Film Academy. I corti in programma, nominati all’European Best Short Film Awards dell’EFA, sono: Armadila di G. Jovanović (Serbia), Bella di T. Petraki (Grecia), Displaced di S. Karahoda (Kosovo), Flowers blooming in our throats di E. Giolo (Italia, Belgio) e The natural death of a mouse di K. Huber (Germania).La giornata di proiezioni si conclude coi corti di Sala 4, a partire dalle ore 21.00: Tropicana di Francesco Romano per la rassegna dedicata alla Scuola Nazionale di Cinema dalla sede di Roma; Princess di Lorenzo Bosi, Gabriele Scudiero, Alessandra Piras e Andrea Filippetti per la sede di Torino, categoria animazione; Big di Daniele Pini, tra I dieci finalisti del Premio Emidio Greco; Fuori essenza di Federico Emilio Cornacchia, Stella di periferia di Lorenzo Sepalone, 999 di Francesco Luperto per il concorso Puglia Show; infine, Apogenesi di Alessandro Colazzo e Vincenzo Dipierro per Puglia Show fuori concorso.La XXIII edizione del Festival del Cinema Europeo è finanziata da Apulia Film Commission e Regione Puglia - Assessorato alla Cultura e Turismo a valere su risorse di bilancio autonomo della Fondazione AFC e risorse regionali del Piano straordinario “Custodiamo la Cultura in Puglia 2021”, prodotta nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2021, ideata e coprodotta dall’Associazione Culturale Art Promotion, con il sostegno del MIC - Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, e del Comune di Lecce.Il Festival del Cinema Europeo, riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali “manifestazione d’interesse nazionale”, è membro dell’Associazione Festival Italiani di Cinema, si pregia del Patrocinio del Parlamento Europeo e della collaborazione di Centro Sperimentale di Cinematografia, Cineteca di Bologna, S.N.C.C.I., S.N.G.C.I., FIPRESCI, AFIC, Centro Nazionale del Cortometraggio, Università del Salento, ARCI Lecce, Rotary Club Lecce. 