Migranti, scontro su autorizzazioni a sbarcare. Pd: "Piantedosi riferisca in aula"

CATANIA - Nel porto di Catania sono sbarcati i migranti fragili dalla Humanity 1 e dalla Geo Barents. Ma tra le forze politiche è montato lo scontro su chi non può scendere, come prevede un decreto del Governo. Il comandante di una nave sulla quale si trovano 35 migranti non autorizzati a sbarcare si rifiuta di ripartire. Il Pd chiede che Piantedosi riferisca in Aula.Il segretario uscente Enrico Letta in un tweet va all'attacco: "Il carico residuale e lo sbarco selettivo. Linguaggio inaccettabile per scelte a Catania ancor più inaccettabili, contrarie ai principi di umanità e alle regole internazionali" scrive Letta.A fargli eco il il co-portavoce di Europa Verde e deputato, Angelo Bonelli: "Sono al porto di Catania. I naufraghi vanno soccorsi, tutti, come stabilito dalla Convenzione Sar che impone un preciso obbligo di soccorso e assistenza delle persone in mare ed il dovere di sbarcare i naufraghi in un porto sicuro. #Humanity1 #GeoBarentsIl", scrive sui social appena arrivato al porto di Catania.Ieri il monito di Papa Francesco, rientrato in Vaticano che, durante il volo di ritorno, ha risposto alle domande dei giornalisti. Tanti i temi che ha toccato. “L'Ue deve prendere in mano una politica di collaborazione e di aiuto”, ha detto sulla situazione di queste ore nel Mediterraneo. Sul governo Meloni: "Gli auguro il meglio".