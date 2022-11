Modugno, tamponamento a Piscina dei Preti: 2 feriti

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 di Giovinazzo e Bitonto, sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia metropolitana.

MODUGNO (BA) - Un brutto tamponamento si è verificato questa mattina sulla sp54 a Modugno nei pressi di Piscina dei Preti. Sono 4 i veicoli coinvolti nell'incidente. Il bilancio è di due feriti, fortunatamente le loro condizioni non sono gravi: entrambi sono stati trasportati in ospedale, uno al Policlinico e l'altro al San Paolo. Ancora da appurare le cause dello schianto.