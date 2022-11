BARI - Un bambino di 3 anni di Andria, ricoverato per emorragia cerebrale nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Bari, questa mattina è stato trasportato d'urgenza in elicottero al Bambin Gesù di Roma. Il trasporto sanitario è stato effettuato da Alidaunia grazie alla collaborazione delle stazioni del 118 di Foggia e Bari e il bambino è arrivato nella capitale in due ore.