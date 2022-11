Monta la paura a Foggia: Rebecca e Martina scomparse da due giorni

Rebecca è alta 170 cm, capelli castani, occhi azzurri e ha 16 anni e mezzo. È vestita con leggings neri e maglia verde oliva della Kappa con bande arancioni sulla spalla e sul braccio. Martina, invece, è alta 160 cm, capelli corti castano scuro, occhi scuri, aveva una giacca nera.



Rebecca e Martina, rispettivamente di 16 e 15 anni, sono scomparse da Foggia non dando notizia a nessuno del loro allontanamento con i cellulari che risultano spenti. I genitori delle due amichette hanno sporto subito denuncia alla polizia che ha fatto scattare le ricerche. Una segnalazione avrebbe individuato le giovani sul treno per Bari, ma non si esclude che possano essere scese a Cerignola.