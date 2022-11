Bari, 51enne si toglie la vita al Libertà: prima di farla finita avrebbe allertato vicinato e ambulanza

BARI - Un dramma si è consumato ieri sera nel quartiere Libertà di Bari. Protagonista un 51enne che ha deciso di togliersi la vita impiccandosi alla porta della camera da letto della sua abitazione di via Manzoni.Sembra che l'uomo, prima di compiere l'estremo gesto, avrebbe chiamato l'ambulanza avvertendo il vicinato che era pronto a togliersi la vita.All'arrivo dei soccorritori, che non hanno potuto fare altro che accertarne la morte, sono stati ritrovati i vestiti con cui il 51enne voleva essere seppellito. Ad intervenire sul posto anche la Polizia di Stato.Per un periodo il figlio avrebbe vissuto con lui, agli arresti domiciliari, e ora in carcere. Al momento la salma è a disposizione della medicina legale.