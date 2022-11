SAN SEVERO (FG) - In riferimento al tragico incidente stradale, avvenuto il 25 novembre 2022, sulla Strada Statale 16, nel territorio del Comune di Chieuti, incidente in cui hanno perso la vita Francesco Pio Ciavarella, Donato Nardella e Salvatore Ferrara, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, certo di interpretare i sentimenti della intera Cittadinanza, ha emanato per il 27 novembre, giorno in cui saranno svolte le esequie, l'ordinanza di lutto cittadino.