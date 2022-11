'Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO': al via la consultazione pubblica per la redazione del documento

BARI - Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Bari rende noto che è in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali, disponibile a questo link , l’avviso pubblico per l’adozione del nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023-2025, che assorbirà l’attuale Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.L’adozione del PIAO prevede forme di consultazione di soggetti portatori di interesse, interni ed esterni all’ente, al fine di individuare le priorità di intervento in materia di anticorruzione e trasparenza.I cittadini, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini professionali e imprenditoriali e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Bari, sono invitati a far pervenire eventuali proposte e osservazioni relative ai contenuti del piano entro il prossimo 31 dicembre.Proposte e osservazioni possono essere inviate, utilizzando l’apposito modulo disponibile sulla pagina, tramite posta elettronica all’indirizzo mail n.donchia@comune.bari.it