Admo Puglia, torna l'iniziativa 'Un Panettone per la Vita' nelle piazze pugliesi

BARI - Nel 1992 nasceva a Foggia, per impulso del dott. Arturo Romondia, primario pediatra presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, Associazione Donatori Midollo Osseo - Puglia. Fu intitolata presto a Edvige Di Gioia, pediatra deceduta per leucemia. Oggi, a distanza di 30 anni, l’associazione presieduta da Maria Stea prosegue la sua attività di sensibilizzazione per aumentare il numero degli iscritti al Registro Donatori IBMDR con la stessa passione, lo stesso impegno e lo stesso senso di solidarietà dei suoi fondatori. Ed è con questo spirito che i dirigenti e i volontari di Admo Puglia celebreranno a fine novembre il trentennale dalla fondazione di Admo in Puglia.Due i momenti cruciali nel programma dei festeggiamenti, uno artistico e culturale e un altro più celebrativo e istituzionale.Il primo si terrà proprio a Foggia, sabato 19 novembre 2022, alle ore 20,30, presso il Teatro del Fuoco di Foggia, con lo spettacolo “Mettici il Cuore”, ideato e diretto da Patrizia Curatolo, in cui si esibiranno oltre trenta artisti tra musicisti e attori. Interverranno Arturo Romondia, che, come detto, fondò la sezione regionale di Admo assieme a Decorosa D’Ademo e Suor Giulia Mozzillo, entrambe presenti alla serata, la presidente di Admo Puglia Maria Stea, il componente del Consiglio Direttivo e delegato nazionale di Admo Puglia Antonio Placentino e la referente territoriale per la città di Foggia di Admo Puglia Nella Santoro. Saranno, invece, Maria Elena De Pascale e Giovanna Azzarone, donatrici effettive, assieme allo scrittore Giovanni De Girolamo, ricevente di midollo osseo, a portare le testimonianze dirette dell’importanza della donazione. Parteciperà anche il pittore Antonio Natale, artista foggiano che ha realizzato il cuore e le opere simbolo della serata.Il secondo appuntamento dal titolo “30 anni di Admo in Puglia” sarà un evento celebrativo in programma sabato 26 novembre 2022, alle ore 9,30, presso la Sala Consiliare della Città Metropolitana, in lungomare Nazario Sauro, a Bari.Saranno presenti le istituzioni del territorio (il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il consigliere della Regione Puglia Francesco Paolicelli, il sindaco di Bari Antonio Decaro e il prefetto di Bari Antonia Bellomo), le autorità sanitarie (Antonio Sanguedolce, dg Asl Bari, Antonella Caroli, direttrice del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale della Regione Puglia, Angelo Ostuni, Loreto Gesualdo e Donata Mininni, direttori rispettivamente del Centro Regionale Sangue, del Centro Regionale Trapianti e del Registro Regionale), i vertici nazionali e regionali di Admo con il collegamento con la presidente nazionale Rita Malavolta. Chiuderanno la mattinata le testimonianze e i ricordi di donatori e riceventi.Ulteriori informazioni, gli aggiornamenti sulle iniziative delle singole sedi e altri approfondimenti sono disponibili sul sito www.admopuglia.it e sui canali social di Admo Puglia.