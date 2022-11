via Fifa World Cup fb





Nel secondo tempo al 13’ Lewandowski della Polonia si fa parare un rigore dal portiere Ochoa concesso per un fallo di Moreno su Lewandowski. Al 35’ Vega del Messico non concretizza una buona occasione. L’arbitro australiano Beath concede sette minuti di recupero per le tante sostituzioni nelle due squadre. Al 96’ Krychowiak dei polacchi sfiora la rete. E’ la seconda gara dei Mondiali che termina senza gol.

- Nel Gruppo C dei Mondiali del Qatar del 2022 la Polonia pareggia 0-0 a Doha con il Messico. Nel primo tempo al 26’ Vega del Messico non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 45’ Sanchez dei messicani va vicino al gol.