Serie B, cambio allenatori: sulla panchina del Venezia arriva Soncin, al Cosenza Viali

Debutterà sulla panchina dei veneti Domenica 6 Novembre alle 16,15 al “Sinigaglia” con il Como. Il Venezia è penultimo con 9 punti insieme al Como. E’ saltata inoltre la panchina del Cosenza. William Viali 47 anni è il nuovo tecnico. E’ subentrato a Davide Dionigi, esonerato dopo la sconfitta 2-1 al “San Vito-Luigi Marulla” con il Frosinone. Viali ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Nella scorsa stagione ha allenato il Cesena in Serie C. Debutterà Sabato 5 Novembre alle 14 all’”Arena Garibaldi” con il Pisa. Il Cosenza è in zona play out a 11 punti insieme al Pisa.

