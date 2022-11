Serie B: il Bari pareggia 1-1 a Como

Nel secondo tempo al 25’ Cutrone del Como sfiora il raddoppio. Al 26’ Scheidler del Bari non concretizza una buona occasione. Al 44’ i biancorossi pareggiano con Botta su rigore concesso per un fallo di mano di Arrigoni. L’arbitro Marchetti concede 5 minuti di recupero per le proteste dei calciatori dei lombardi. Al 91’ Da Riva dei lariani per poco non riesce a segnare.





Il Bari è quinto con 22 punti insieme al Parma e alla Ternana.

Al 29’ annullata una rete a Blanco del Como perché numerosi calciatori dei lariani entrano in area di rigore dopo che il portiere del Bari Caprile riesce a deviare sul palo un rigore a Cerri, concesso per un fallo di Folorunsho su Iovine dopo un controllo al Var. L’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido in provincia di Roma concede 4 minuti di recupero per le proteste dei calciatori del Como. Al 46’ i lariani passano in vantaggio con Cerri su rigore dato per un fallo di mano di Pucino.