Serie B: Richard Vanigli allenatore ad Interim della Ternana

Vanigli era il vice di Lucarelli e debutterà Sabato 3 Dicembre alle 14 al “Penzo” col Venezia nella quindicesima giornata di andata. Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi ha deciso di cambiare il tecnico dopo che la squadra umbra nelle ultime 5 gare ha ottenuto tre pareggi e subito due sconfitte.





La Ternana è quinta con 22 punti insieme al Bari e al Parma. L’obiettivo dei rossoverdi è raggiungere la salvezza, per poi cercare la qualificazione ai play off per la promozione in Serie A.

- In Serie B Richard Vanigli 51 anni sarà l’allenatore ad interim della Ternana. Sostituirà provvisoriamente sulla panchina degli umbri Cristiano Lucarelli esonerato dopo la sconfitta 3-1 all’”Arena Garibaldi” con il Pisa nella quattordicesima giornata di andata.