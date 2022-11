Spingono auto rubata con la loro Audi, sventato furto a Terlizzi

TERLIZZI (BA) - Spingono in piena notte un’Audi con una Ford, per questo motivo due metronotte hanno subito pensato ad un furto d'auto e solo grazie al loro intervento i ladri sono fuggiti scongiurando l’ennesimo crimine nel territorio di Terlizzi (Ba). A raccontarlo è lo stesso sindaco Michelangelo De Chirico: “Dopo l’importante operazione condotta nella nostra città dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari qualche giorno fa - ha riferito De Chirico -, con cui è stato eseguito un decreto di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bari, in serata ho assistito al recupero di un’auto. Era stata rubata nei pressi della chiesa Immacolata e, notata l’anomala scena di un’Audi che spingeva una Ford su via Mariotto, una pattuglia della Metronotte ha intuito che si potesse trattare di un furto e ha subito invertito il senso di marcia, causando l’abbandono dell’auto rubata e la fuga dei ladri” ha aggiunto il primo cittadino.