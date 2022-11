BARI - Schianto tra due auto ieri notte su via De Rossi con angolo via Crisanzio. Non è ancora chiara al momento la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della polizia. A causa del forte impatto una delle due auto ha finito la sua corsa contro un palo su cui sono installate le telecamere di videosorveglianza, poi messo in sicurezza.