Taranto. Borraccino: "Alzheimer: iniziativa dell'Auser al quartiere Tamburi di Taranto"

- "La prevenzione come strumento per riconoscere in anticipo l’Alzheimer, la forma più comune di demenza senile, che colpisce la memoria e le funzioni cognitive, che si ripercuote sulla capacità di parlare e di pensare, che oggi colpisce il 5% degli over65enni, con mezzo milione di ammalati in Italia" si legge in una nota stampa del Consigliere del Presidente della Regione Puglia, Mino Borraccino, per l'attuazione del Piano Taranto.