Tennis, Parigi Bercy: Musetti eliminato nei quarti di finale

Il norvegese Holger Rune prevale con lo spagnolo Carlos Alcaraz per il ritiro per l’infortunio all’addome di Alcaraz nel tie-break del secondo set sul 3-1 per il norvegese sul 6-6 dopo che Rune si impone 6-3 nel primo set. Il greco Stefanos Tsitsipas vince 6-2 6-4 con l’americano Tommy Paul e si qualifica per la semifinale.

Nei quarti di finale del torneo Master 1000 di Parigi Bercy di tennis Lorenzo Musetti eliminato 6-0 6-3 dal serbo Novak Djokovic. Il canadese Felix Auger Aliassime supera 6-1 6-4 l’americano Frances Tiafoe.