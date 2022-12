Abusi e palpeggiamenti su una 16enne affetta da ritardo psichico: padre e anziano amico di famiglia indagati

TRANI - La procura di Trani ha aperto un’inchiesta per i presunti abusi e le molestie subite da una giovane di appena 16 anni, affetta da un lieve disagio psichico, da parte del padre e di un anziano amico di famiglia di oltre 70 anni. I due uomini rispondono del reato il violenza sessuale su minore. Il padre in un'occasione avrebbe palpato la figlia, mentre l’anziano invece le avrebbe dato una pacca sul sedere in presenza del genitore.Alla ragazzina sarebbero stati palpati anche il seno e i fianchi fino ad arrivare al fondoschiena, nonostante la sua resistenza. L'anziano amico del padre che si sarebbe proposto anche come suo fidanzato, rassicurandola dicendo che non le stava facendo nulla di male, sino ad insultarla e minacciarla su TikTok: “Ti rovinerò". L’inchiesta è nata dopo la denuncia fatta dal padre nei confronti dell’amico di famiglia. In seguito alle indagini sarebbero emersi i diversi episodi di violenza.