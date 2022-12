Alluvioni mettono in ginocchio le Filippine





Il bilancio delle vittime potrebbe salire con i soccorsi che sono alla ricerca dei 26 dispersi.

Sono almeno 25 i morti a causa delle alluvioni che hanno messo in ginocchio le Filippine, provocando nello Stato numerose frane, danni ad edifici e ponti con molte persone che sono state costrette ad abbandonare le proprie auto per mettersi in salvo.