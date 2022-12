Andria, "Una discarica a cielo aperto". 'Io ci sono' scrive al Prefetto Riflesso

ANDRIA (BT) - Riceviamo e pubblichiamo la lettera del presidente di 'Io ci sono' Savino Montaruli al prefetto di Andria Rossana Riflesso sulla gestione dei rifiuti urbani, condominiali e da attività economiche:Al Prefetto di Barletta Andria Tranidott.ssa Rossana RiflessoBarlettaLe persistenti pessime condizioni igienico-sanitarie causate dalla permanenza su suolo pubblico di enormi quantità di rifiuti urbani, condominiali e da attività economiche presenti nella città di Andria non possono vedere il mondo associazionistico e gli stessi cittadini spettatori passivi.Nel solco della collaborazione auspicata dalle Istituzioni, continuando nella nostra opera civica derivante altresì da obblighi statutari ma dalla stessa condizione di Associazione regolarmente iscritta all’Albo comunale delle Associazioni del comune di Andria, con la presente chiediamo alla S.V. Ill.ma un urgentissimo intervento affinché avvenga l’immediata raccolta di tutti i rifiuti presenti sui suoli pubblici e/o privati della città di Andria.Chiediamo, altresì, che venga effettuata opera di igienizzazione delle aree adibite a discariche abusive di rifiuti urbani al fine di evitare possibili conseguenze in ordine igienico-sanitario.Certi di un sollecito intervento porgiamo cordiali saluti nella consapevolezza di aver adempiuto ad un Dovere Civico che ognuno deve sentire proprio nell’esercizio della democratica, libera espressione del proprio pensiero, anche se non si è “allineati”.Andria, 6 dicembre 2022Il Presidente Montaruli