H2 Puglia 2030: dalla Regione obiettivi strategici per Taranto

BARI - Al via in Puglia la Strategia Regionale per l’Idrogeno #H2Puglia2030. A seguito, infatti, di un partecipato confronto attivo con i principali stakeholder del territorio (cittadini, organizzazioni pubbliche e private associazioni, imprese e attori sociali, componenti dell'Osservatorio regionale sull’Idrogeno, componenti del partenariato economico e sociale), la Giunta Regionale con delibera n.1799 del 5 dicembre 2022, ha approvato il documento finale della Strategia per l'Idrogeno, sul quale si baseranno le scelte future sui nostri territori. Così Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto.#H2Puglia2030 individua 5 ambiti dell’economia dell’idrogeno, sviluppati in una logica di filiera, con obiettivi e azioni innovative di competenza regionale, attivabili con misure specifiche.Un ambito interessa produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione dell’idrogeno e punta a mettere in campo azioni a sostegno della produzione di idrogeno sostenibile nel territorio regionale, a sviluppare tecnologie per lo stoccaggio, rete di distribuzione di idrogeno per l’uso in mobilità, oltre che cogenerazione civile e industriale.Altri ambiti si occuperanno di azioni propedeutiche allo sviluppo dell’idrogeno nel trasporto pubblico, nella logistica delle merci, nella rete ferroviaria, nella filiera manifatturiera, nella ricerca, nell’innovazione, in favore della transizione delle imprese verso i mercati dell’idrogeno. Azioni trasversali si occuperanno di formazione scientifica e professionale, partecipazione a network regionali, nazionali ed internazionali.L’ambito più importante per la città di Taranto è l’hard-to-abate che si occuperà di individuare azioni finalizzate all’introduzione dell’idrogeno green in settori produttivi che utilizzano idrogeno grigio (da metano) o nero (da gasolio o carbone), e si propone di favorire la transizione verso emissioni zero di acciaierie e raffinerie.H2Puglia2030 rappresenta una vision strategica dell’Amministrazione regionale, alla quale abbiamo lavorato intensamente e continuiamo a farlo, col Presidente Emiliano, per fare della Puglia un’hub energetico d’eccellenza che pone al centro la politica di decarbonizzazione, importante soprattutto qui a Taranto, per la quale la risorsa Idrogeno è fondamentale per la comunità, per l’ecosistema, per l’ambiente.