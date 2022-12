Anziani torturati in Rsa nel Foggiano: disposto il carcere per tre operatori sociosanitari

MANFREDONIA (FG) - Il tribunale della Libertà ha accolto l'appello della Procura di Foggia disponendo il carcere per i tre operatori sociosanitari della Rsa Stella Maris di Manfredonia (Fg) accusati, a vario titolo, di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di pazienti ultra ottantenni affetti da gravi malattie ospiti della struttura sanitaria. Per i tre furono disposti gli arresti domiciliari.I tre al momento rimangono ai domiciliari in attesa del risultato del ricorso presentato in Cassazione. E' stata invece rigettata la richiesta della Procura per l’arresto di un indagato a piede libero.