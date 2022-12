Autonomia, Pagano (Pd): "Sui fabbisogni standard Calderoli gioca a fare il furbetto, ma qui nessuno si lascerà prendere in giro"

BARI - “Calderoli non pensi di poterci prendere in giro sull’autonomia regionale. L’idea che sia il Ministro che la Lega hanno della devolution è chiara a tutti". Così Ubaldo Pagano, Capogruppo del Partito Democratico in commissione bilancio a Montecitorio."L’articolo 143 della legge di Bilancio ha due problemi fondamentali - prosegue -: il primo è che nella procedura individuata non c’è alcun passaggio parlamentare e questo è contrario a quanto prevede la legge; il secondo problema sconfessa quanto afferma oggi, ossia che le norme inserite parlano già di autonomia ad invarianza finanziaria per lo Stato. Nessno pretende che si indichino le somme puntuali che serviranno a finanziare l’autonomia portata avanti con giustizia ed equità. Ma un segnale proprio di giustizia ed equità sarebbe scrivere tra quelle norme che sarà lo Stato a provvedere al finanziamento dei fabbisogni standard che saranno individuati dai LEP. Siamo stanchi della furbizia spicciola e del leghismo che vuole fregare il Sud. Faremo ferma opposizione affinché nuovi colpi bassi al Mezzogiorno non diventino mai più legge dello Stato” conclude Pagano.