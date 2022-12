Bankitalia critica la manovra. Meloni: “Fare di più a livello europeo”

ROMA - Continua il tour de force del Governo per approvare la legge di Bilancio e raggiungere i 55 obiettivi del Piano di ripresa e resilienza entro il 31 dicembre. Oggi la Camera inizia a votare il dl ministeri, a metà settimana scade il termine della presentazione degli emendamenti che non dovranno essere più di 450. Le modifiche saranno votate tra giovedì 15 e domenica, poi dal 20 si va in Aula.Intanto la Corte dei Conti boccia la Manovra finanziaria secondo cui le misure non sarebbero in linea con il PNRR. In particolare ad essere sotto esame le misure su contanti e pos. "Il quadro che emerge è delicato e richiede che, al più presto, si dispieghino gli effetti attesi dall’attuazione del Piano di ripresa e resilienza", riporta il documento presentato in audizione alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame della Legge di bilancio 2023.Critiche anche dal presidente di Confindustria Bonomi che rimane scettico su alcuni punti della legge di bilancio approvata dal governo. E sul tema della tassazione del lavoro spiega: "Siamo un Paese dove si pagano più tasse sul lavoro e meno sulle rendite. E questa è una anomalia che esiste solo nel nostro Paese". Infine sul caro bollette: "Bene le risorse destinate a coprire il primo trimestre, ma il governo ci dica cosa accadrà dopo marzo".Domani probabile incontro tra Confindustria e M5S.