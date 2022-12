Basket: Happy Casa Brindisi, Azienda Avicola De Simone nuovo silver sponsor

I titolari dell’azienda Gabriele e Davide De Simone hanno dichiarato: “Siamo soddisfatti di poter garantire un sostegno economico importante per l’unica realtà pugliese di basket in A/1 maschile. Insieme alla squadra possiamo raggiungere risultati prestigiosi in questa stagione”.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Azienda Avicola De Simone è il nuovo Silver Sponsor. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. L’azienda ha sede in Contrada Chiodi vicino Brindisi. Si occupa della produzione e della vendita di uova dal 1962 nei bar supermercati pasticcerie e ristoranti sia in Puglia che in tutto il territorio nazionale.