Basket, l'Happy Casa Brindisi sfiderà in casa lo Scafati

- Nella quattordicesima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi sfiderà oggi alle 19,30 al “Pala Pentassuglia” lo Scafati. Per i pugliesi sarà una partita molto insidiosa. I campani cercheranno un successo per risalire in classifica.La squadra brindisina dovrà vincere per rimanere in zona play off. Il tecnico dell’ Happy Casa Frank Vitucci avrà a disposizione Burnell Reed, Bowman Mascolo, Riisma Bayehe, Perkins Mezzanotte e Dixson. L’allenatore dello Scafati Attilio Caja potrà utilizzare Stone Thompson, Pinkins Rossato, Logan Okoye, Imbrò Monaldi e Lamb.