Brindisi, 48enne trovato morto in casale abbandonato: pm dispone autopsia

BRINDISI - E' stata disposta l'autopsia sul corpo del 48enne brindisino, Emiliano Corsa, trovato senza vita in un casale abbandonato a Brindisi, in contrada Mitrano. Secondo quanto ricostruito dai media locali l'uomo è caduto accidentalmente da una struttura precaria e il volo di 5 metri ne avrebbe provocato il decesso.Il pm titolare del fascicolo, Alfredo Manca, ha deciso di svolgere ulteriori accertamenti per avere maggiori informazioni sulle cause della morte. Sul corpo del 48enne non sono stati trovati segni di violenza. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non vedendolo rientrare, sono andati a cercarlo trovando poi il cadavere.