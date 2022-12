BITRITTO (BA) - Momenti di paura stamani sulla strada per Bitritto dove un camion, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito fuori dalla carreggiata in un campo adiacente la strada. L'automezzo ha travolto il muretto e una recinzione presente. Ad intervenire sul posto i i Vigili del Fuoco e della Polizia Locale.