Muore travolto da auto sul lungomare di Santo Spirito, 20enne senza patente positivo ai test tossicologici

BARI - E' risultato positivo al test tossicologico l'investitore di Gaegano De Felice sul Lungomare di Santo Spirito, a Bari. Dagli esami effettuati sul 20enne è emerso che il giovane, poco prima di travolgere il 47enne avrebbe assunto sostanze che ne avrebbero alterato la lucidità durante la guida. Secondo il tossicologo non sarebbe stato il farmaco ad alterare il suo stato psicofisico, ma l'alcol. A breve inizierà il processo contro il 20enne.Il pm Savina Toscani ha chiesto per lui il rito immediato viste le prove evidenti a suo carico e le confessioni, da chiarire, rese durante l'interrogatorio. Il 20enne era stato posto ai domiciliari dopo l'incidente e non era in possesso della patente di guida.