Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari

- In Serie B Claudio Ranieri, 71 anni, è il nuovo allenatore del Cagliari. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025. Ranieri subentrerà a Fabio Liverani, esonerato dopo la sconfitta 2-1 al “Barbera” con il Palermo nella diciottesima giornata di andata. Sulla panchina dei sardi Lunedì 26 Dicembre nella diciannovesima e ultima giornata di andata alle 15 alla “Domus Unipol Arena” con il Cosenza ci sarà il tecnico ad Interim Roberto Muzzi.

Ranieri esordirà dopo la sosta, Sabato 14 Gennaio 2023 nella prima giornata di ritorno alle 14 alla “Domus Unipol Arena” con il Como. Ranieri tornerà a Cagliari dopo più di 30 anni. Ha già allenato i sardi dal 1988 al 1991. Con il tecnico romano Ranieri il Cagliari ha ottenuto due promozioni, una in Serie B e l’altra in Serie A e una salvezza in Serie A.