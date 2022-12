Gaming: i giocatori devono aspettarsi più lobby live in futuro?

I giochi con croupier dal vivo sono in circolazione da un bel po' di tempo: anche i giocatori che pensavano che si trattasse di una tendenza breve stanno ora accettando che i giochi sono qui per restare. Ma la situazione nel mercato dei casino live non è così semplice e non è chiaro se emergeranno altri fornitori.La cosa più importante che un giocatore dovrebbe sapere per comprendere l'attuale situazione del mercato dei casino live con croupier è che i costi di sviluppo e manutenzione di questi giochi sono enormi. Inizialmente, solo poche società potevano permettersi di investire una somma importante in un mercato così rischioso, ma ora, con l'aumento della popolarità dei giochi, sembra che la situazione debba cambiare.Tuttavia, la realtà potrebbe rivelarsi leggermente deludente. Le prime società che hanno iniziato a sviluppare giochi con croupier dal vivo sono ora molto più avanti di qualsiasi altro fornitore di software che decida di entrare nel mercato. Inoltre, le aspettative dei clienti sono già piuttosto alte, il che aumenta ulteriormente il costo dell'investimento iniziale.Allo stesso tempo, la domanda dei giocatori è in netta crescita. I giocatori vogliono avere più fornitori di software e giochi da casino live tra cui scegliere, soprattutto per quanto riguarda gli spettacoli di gioco e altri giochi speciali. Questo crea una situazione piuttosto ambigua, in cui i fornitori devono investire enormi somme di denaro per lanciare nuovi giochi, mentre i risultati non sono chiari.Come già accennato nella sezione precedente, attualmente ci sono diversi grandi fornitori che dominano il mercato. I più importanti sono Ezugi, Vivo iGaming ed Evolution Gaming. Quest'ultima società ha un successo particolare, in quanto ha detenuto il monopolio per un bel po' di tempo fino a quando nuovi sviluppatori non hanno iniziato a lanciare i loro titoli.Dal punto di vista di un giocatore, sembra ragionevole scegliere un sito con queste grandi aziende e giocare con i loro giochi. Hanno budget più ampi, una migliore qualità generale e una più ampia selezione di progetti tra cui scegliere. Anche nel caso di giochi classici come il baccarat e la roulette, dove la differenza tra i titoli dei vari fornitori è insignificante, la maggior parte dei giocatori sceglierebbe comunque uno sviluppatore di maggior successo.Nonostante i fatti descritti nelle sezioni precedenti, ci sono alcuni sviluppatori che sono disposti a rischiare e a cercare di entrare in questo mercato altamente competitivo. I loro casi sono estremamente interessanti da riconoscere, poiché mostrano un modello che gli altri fornitori di casino live dovrebbero probabilmente analizzare.Alcune di queste aziende non hanno molto successo. Lanciano un paio di giochi da tavolo classici e i giocatori non sono troppo interessati, il che è ragionevole: esistono già alternative migliori e la maggior parte degli utenti è già stanca delle stesse varianti della roulette.Altri fornitori hanno ottenuto risultati decisamente migliori. Ad esempio, BetGamesTV era un piccolo sviluppatore con solo un paio di giochi all'inizio, mentre ora è un fornitore notevole che è riuscito a conquistare una quota significativa del mercato. Il principale fattore di successo è stata la possibilità di giocare gratuitamente. Altri fornitori non offrono modalità di pratica, quindi BetGamesTV è riuscita ad avere un enorme numero di giocatori gratuiti che incrementano i loro giochi nei casinò online.Riassumendo, è ragionevole aspettarsi l'emergere di un maggior numero di giochi e di nuovi fornitori nel mercato dei croupier dal vivo. Nonostante l'enorme barriera all'ingresso, alcune società riescono a farcela e c'è chiaramente spazio per altre. Si spera che i nuovi operatori seguano i casi di successo e inizino a offrire alcune caratteristiche esclusive per attirare nuovi giocatori e migliorare il settore in generale.