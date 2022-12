Grenadier, i primi test in Puglia e Basilicata con Maldarizzi Automotive

FASANO (BR) - Borgo San Marco (Fasano) è stato il primo luogo in Puglia e in Basilicata in cui è stato possibile testare Grenadier su strada in un percorso offroad dedicato. Le attività di Test Drive Offroad sono state dedicate ai clienti Maldarizzi, il 16 e il 17 dicembre circa 100 persone hanno guidato l’auto accompagnate da piloti professionisti.I due giorni di test drive hanno definitivamente dato il via all'ordinabilità del mezzo presso le nostre sedi, nell'attesa della prossima apertura di uno showroom dedicato proprio a Ineos Grenadier.Ineos Grenadier nasce da un sogno: il presidente Jim Ratcliffe della Ineos Automotive, società sussidiaria di Ineos Group, azienda leader nei settori petrolchimico, dei prodotti chimici speciali e dei prodotti petroliferi è anche un appassionato di avventura e fuoristrada.Dalla sua passione nasce l’idea di Grenadier: mentre è in un pub con gli amici fantastica sulla costruzione di un’auto con caratteristiche di grande qualità che possa accontentare i veri appassionati. Nasce così Ineos Automotive Limited, con un team di professionisti del settore automobilistico impegnati a trasformare la visione in realtà, offrendo una prospettiva nuova e rivoluzionaria sullo sviluppo e sulla produzione di un 4X4, il veicolo fuoristrada a trazione integrale Grenadier. Progettato per superare ogni avversità e affrontare ogni condizione, offrirà la migliore combinazione di prestazioni in fuoristrada, resistenza e affidabilità a coloro che fanno affidamento sui veicoli come strumenti di lavoro, in qualsiasi situazione.Il fuoristrada britannico è progettato nel Regno Unito, sviluppato in Austria in collaborazione con Magna e costruito nella fabbrica francese ex Smart di Hambach. I motori a benzina e diesel sono di origine BMW, uniti al cambio automatico ZF a 8 rapporti nella versione con convertitore più grande, e riduttore di coppia, e ad assali rigidi prodotti in Italia dalla Carraro. La Ineos Grenadier può essere equipaggiata con i due 6 cilindri in linea fiori all'occhiello della produzione dell'Elica di Monaco, il B57 diesel e il B58 benzina, rispettivamente da 249 CV e 285 CV. Con una lunghezza di 4,93 metri inclusa la ruota di scorta, una larghezza di 1,93 metri esclusi specchietti e un’altezza di 2,03 metri, dimensioni importanti per esterni ed interni.Maldarizzi è distributore per Puglia e Basilicata di Ineos Grenadier, riuscendo ad accontentare chi cerca un SUV estremo e gli appassionati di fuoristrada. Un mezzo trasversale, adatto a privati e ottimo anche per chi cerca un mezzo di lavoro piacevole, che offre comfort e affidabilità a un prezzo adeguato. La qualità del veicolo mostra il suo essere mezzo concepito da un imprenditore che lo ha pensato con emotività, senza risparmi sui materiali che lo compongono, scegliendo solo il meglio del mercato europeo.