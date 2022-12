Bari, 'Racconto di Natale': musica e presepi dalla chiesa di San Martino alla Cattedrale di San Sabino

BARI - Mercoledì 21 dicembre 2022 dalle ore 19.30 torna la musica a Martinus - spazio arte tempo nella millenaria cornice della Chiesa di San Martino (Strada Bianchi Dottula 4, Bari Vecchia), uno dei luoghi storici più importanti e antichi della città, chiuso da oltre 60 anni.Dopo il primo concerto dell'Immacolata torna l'N&B Mareterra Festival winter edition per l'ultimo appuntamento della rassegna 2022. L’evento “Racconto di Natale” prevede una visita musicale con esposizione di presepi artigianali in compagnia delle melodie della tiorbista Francesca Benetti.Il concerto proseguirà nella Cattedrale di San Sabino dalle ore 20.00 dove la tiorbista Francesca Benetti e l'organista Gilberto Scordari si alterneranno a meditazioni sui personaggi del Presepe.Musiche di: Bach, Baxtehude, Tunder, Merula, Kaspsberger & Kerll. All’interno di San Martino sarà possibile visionare, oltre i tanti decori e affreschi millenari del tempio, la riproduzione in scala dell’originale sarcofago di San Nicola di Myra e un’esposizione di opere del Gruppo Presepisti di Bari.Info: +39 351 7510571Link evento: https://bit.ly/3hwQxlI