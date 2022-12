Il divano più confortevole e di design

Design e comodità in un solo prodotto

Arredare il salotto è sicuramente la parte più impegnativa per i padroni di casa. Si tratta infatti del luogo dove accogliere i propri ospiti e deve essere idoneo a diverse esigenze: è il punto principale di ritrovo della famiglia, il posto dove accogliere chi viene in visita ed è comunque la stanza più vissuta della casa. Proprio per tutte queste funzioni sarà il divano a farne da padrone e dovrà avere diverse caratteristiche importantissime nella sua scelta.Prima cosa da considerare nella scelta è la dimensione della stanza dove andrà posto. Un ambiente molto grande offre tante possibilità di scelta e con diverse tipologie di sedute, dal classico divano a tre o quattro posti, a quelli con l’isola, con meccanismi di allungamento e anche alla possibilità di acquistarne una coppia. In questo ultimo caso la scelta potrà prevedere divani identici o con differenti colori. In ambienti più ricercati si potrà optare anche a divani diversi tra loro, con giochi di materiali e forme.Ambienti piccoli richiedono invece che la comodità sia in parallelo alle dimensioni, non andando ad occupare uno spazio eccessivo nel salotto, rischiando di accavallarsi con altri mobili così come anche con sedie e tavoli presenti in un soggiorno.La scelta è vastissima in entrambe i casi così come anche i costi: possiamo indirizzarci verso un divano economico o più importante con una scelta di materiali differenti. Il colore andrà poi a darne un tono differente: toni caldi e accoglienti o freddi e più impersonali. L’atmosfera dell’ambiente sarà direttamente influenzato dai colori di ogni mobile. Lo stile può essere in tono con il resto della stanza o spezzare la continuità dell’ arredamento Bello si, ma il divano deve essere anche comodo e va scelto anche in base alla corporatura di chi lo utilizzerà principalmente. Statura e corporatura andranno ad influenzare sicuramente la forma del divano. In questo caso si andrà a anche a scegliere l’eventuale poggiatesta e i braccioli così come anche la dimensione della seduta.Da non scordare che il divano può avere anche la doppia funzione di divano-letto per ospitare amici e parenti o anche per essere posto in un ambiente piccolo che andrà ad essere utilizzato come zona giorno e poi zona notte.Un altro aspetto fondamentale della scelta del divano è la tipologia di imbottitura. Morbidezza e fermezza allo stesso tempo, sono sicuramente la miglior scelta per sorreggere il peso di chi si siede senza però togliere il comfort della seduta. Entra in gioco la densità dell’imbottitura che varia in base al materiale scelto. Potrà così essere più duro e compatto o morbido e soffice.Sia per i divani che per i divani letto è molto importante il molleggio della seduta. Anche in questo caso esistono diverse tipologie di molle. In questo caso la scelta deve andare sulla buona qualità del prodotto così da garantire sia la comodità che la durata del prodotto.Infine anche il rivestimento ha la sua importanza essendo a tutti gli effetti anche un elemento strutturale che va ad influenzare anche la comodità. I materiali dipendono molto dal gusto di chi andrà ad effettuare l’acquisto e dalla piacevolezza al tatto sempre molto soggettiva.