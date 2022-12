Covid Puglia: +725 casi e nessuna vittima

BARI - Nelle ultime 24 ore sono 725 i nuovi casi di Covid-19 in Puglia su 10.998 test giornalieri registrati, con una incidenza che crolla al 6,5%.Non c'è stata alcuna vittima mentre delle 16.303 persone attualmente positive, 225 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 216) e 18 in terapia intensiva (come ieri).Questa la distribuzione dei nuovi casi per provincia: Bari, 193; Bat, 54; Brindisi, 78; Foggia, 81; Lecce, 260; Taranto, 51. I residenti fuori regione sono 7 e uno di provincia non definita.