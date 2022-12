BARI - Domani, 3 dicembre, alle ore 13.15 a Bari presso Parco dei Principi si terrà la presentazione delle controproposte del Partito Democratico alla legge di bilancio. Interverranno il Responsabile enti locali del PD On. Francesco Boccia, il capogruppo PD in Commissione bilancio alla Camera On. Ubaldo Pagano, il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra, il Deputato PD On. Claudio Stefanazzi e i rappresentanti delle sigle sindacali regionali.