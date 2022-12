Lecce, diffonde video hot della fidanzata: indagato 19enne

LECCE - Diffonde agli amici video e foto hot della sua fidanzata senza che lei ne fosse a conoscenza. Per questo un 19enne di Brindisi è finito sotto inchiesta nell’ambito di un fascicolo coordinato dalla pm della Procura di Lecce. Le accuse ipotizzate per il giovane sono di accesso abusivo a un sistema informatico e violenza sessuale.Gli inquirenti stanno setacciando i computer e telefoni dell’indagato e della sua ex ragazza, residente a Lecce. Al consulente tecnico nominato dalla Procura sono stati dati 60 giorni per completare e depositare la consulenza sul tavolo del magistrato vista la complessità dell’operazione.Secondo l’accusa il ragazzo avrebbe anche obbligato la giovane ad avere rapporti sessuali.