Trinitapoli, il tenore Nicola Straniero vincitore del concorso all'Accademia del Teatro dell'Opera di Roma

In questa Accademia ci si perfeziona e si debutta in ruoli come solisti nelle stagioni del teatro, si fanno masterclass con i grandi in carriera e si fanno concerti, è un trampolino di lancio tra lo studio e il mondo del lavoro. Fabbrica dà l’opportunità a talenti già formati presso conservatori d’inserirsi nel mondo dello spettacolo.



A Gennaio 2023 si trasferirà a Roma per seguire tutte le attività previste per i vincitori. "Sono contento per questo traguardo-ci dice Nicola Straniero-essere tra i vincitori solisti della IV edizione di “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma! Comincia così una nuova avventura piena di sorprese e di emozioni".

- Grandi sono le soddisfazioni per il giovane cantante lirico di Trinitapoli Nicola Straniero classe 1994.Dopo diversi anni di formazione al Conservatorio G. Martucci di Salerno ed al Conservatorio G.B. Martini di Bologna il tenore Straniero riesce ad entrare al prestigioso Teatro alla Scala di Milano dal 2019 con tre anni e due mesi di presenza continua e costante. Ma la bella notizia per Nicola è arrivata qualche giorno fa, a dicembre del 2022 il tenore casalino partecipa e vince il concorso “Fabbrica” Young Artist Program, diretto da Eleonora Pacetti.Il concorso nato nel 2016 per volontà del Sovrintendente al Teatro dell’Opera di Roma Carlo Fuortes, per favorire la trasmissione di sapere e la promozione di nuovi talenti nel campo dell’opera lirica per i quali i vincitori di questa selezione vengono ammessi all’accademia solisti del teatro romano, ne vengono ammessi solo otto, di cui solo due tenori.