Lecce: inaugurata Piazzetta Congedo, una nuova piazza a San Lazzaro

LECCE - Da oggi il quartiere San Lazzaro ha una piazza riqualificata, Piazzetta Girolamo Congedo, oggi inaugurata dal sindaco Salvemini. L’intervento è stato realizzato dall’amministrazione comunale grazie alle risorse derivate dalla monetizzazione dell’area a standard relativa al progetto di demolizione e ricostruzione dell’immobile ex Cinema Santa Lucia. Il progetto esecutivo è a firma dell’Ing. Marino Congedo.“Il quartiere San Lazzaro non ha mai avuto una vera piazza dove le famiglie, i ragazzi, gli anziani, i turisti possano sostare all'aperto, incontrarsi, dove le attività commerciali possano offrire servizi con i loro dehors – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – con questo intervento, dunque, abbiamo risposto ad un bisogno espresso dalla comunità. Dove c’era ormai uno spartitraffico all’incrocio tra tre strade, dopo la dismissione della vecchia pompa da benzina, oggi c’è un’area pedonale che occupa un lato della piazza ed è arricchita da panchine e nuovo verde”.Con la realizzazione della nuova piazza cambia la viabilità: pedonalizzata una parte dell’area – sul lato corrispondente alla caffetteria Olimpia –, piazzetta Congedo resta attraversabile dalle auto solo nel senso nord-sud da Via Tafuro verso Via San Lazzaro. Il progetto ha posizionato i parcheggi a spina di pesce sul lato nord e parcheggi in linea sul lato della piazza che congiunte via Casotti con Via Coppola. Garantiti anche stalli per le persone con disabilità, una rastrelliera per le bici e stalli per motocicli. In corso d’opera si sono resi necessari interventi necessari per la regolazione del deflusso delle acque piovane e la realizzazione di un nuovo tronco fognario.L’area pedonale segue la conformazione dello spazio pubblico, dunque si presenta a forma triangolare con due tipi di aiuole: uno “a nastro” dove sono collocati cinque alberi di Sophora Japonica; una triangolare dove è stata collocata un arbusto di rose e un albero di Canfora. L’area è stata pensata per agevolare la fruizione della piazza da parte degli abitanti della zona come luogo di sosta e per migliorare la qualità urbana – con arredi e verde – di una zona finora caratterizzata da asfalto e traffico automobilistico. La zona pedonale, inoltre, rappresenterà un vantaggio anche gli esercizi commerciali che potranno usufruire di un largo spazio pubblico dove posizionare nella bella stagione dehors con tavolini e ombrelloni.